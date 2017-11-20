В Пензе утром вспыхнул пожар

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 ноября 2017, 17:38Происшествия
В Пензе утром загорелся кирпичный дом.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 7.18. Загорелся нежилой кирпичный дом на улице Мостовой. В результате происшествия частично выгорело внутри строения. О пострадавших не сообщается.
Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь восьми сотрудников МЧС и трех спецмашин.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 ноября 2017, 19:51В Пензе открылась профессиональная Академия боевых искусств
20 ноября 2017, 19:46В аварийном доме на улице Ударной рухнул подъезд
20 ноября 2017, 19:42Никита Михалков представил на пензенской сцене «Метаморфозы 2»
20 ноября 2017, 19:38Пензенские чиновники победили звезд отечественного спорта в хоккее
20 ноября 2017, 19:21Губернатор вручил чемпионский пояс победителю «Fight Nights Global»
20 ноября 2017, 19:17В «Новых садах» открыли встроенный в дом детский сад
20 ноября 2017, 19:09Пензенцы смогут окунуться в атмосферу солнечной Армении
20 ноября 2017, 19:02Участников Парада Памяти из Пензы поздравили в ЗакСобре