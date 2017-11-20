20 ноября 2017, 17:38Происшествия В Пензе утром вспыхнул пожар В Пензе утром загорелся кирпичный дом.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 7.18. Загорелся нежилой кирпичный дом на улице Мостовой. В результате происшествия частично выгорело внутри строения. О пострадавших не сообщается.

Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь восьми сотрудников МЧС и трех спецмашин.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6124659/

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