24 ноября 2017, 17:09Происшествия В Пензе утром сгорела «Мазда». ФОТО В Сети появились фотографии полыхающей машины на проезде Байдукова в Пензе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на проезде Байдукова сгорел автомобиль «Мазда». Происшествие случилось в 8.18. Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь четырех сотрудников МЧС.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Очевидцы происшествия разместили фотографии в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». На одних кадрах видно, как огонь захватил машину, на других – последствия пожара.

Происшествия

просмотров 123

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме: