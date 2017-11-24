В Пензе утром сгорела «Мазда». ФОТО

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24 ноября 2017, 17:09Происшествия
В Сети появились фотографии полыхающей машины на проезде Байдукова в Пензе.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на проезде Байдукова сгорел автомобиль «Мазда». Происшествие случилось в 8.18. Чтобы потушить огонь, потребовалась помощь четырех сотрудников МЧС.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Очевидцы происшествия разместили фотографии в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». На одних кадрах видно, как огонь захватил машину, на других – последствия пожара.
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