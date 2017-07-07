07 июля 2017, 17:08Происшествия В Пензенской области утонул спящий в машине рыбак В Шемышейском районе Пензенской области 56-летний мужчина утонул в собственной машине. Трагедия произошла в ночь на 7 июля на реке Уза недалеко от райцентра.

Известно, что двое рыбаков спали в машине на берегу водоема. В какой-то момент автомобиль начал движение и скатился в реку. Одному из мужчин удалось выбраться из легковушки, второй погиб.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Происшествия

просмотров 190