В Пензе утеплят дворец спорта «Рубин»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве рассказал о жалобах жителей региона, связанных с работой спортивных объектов.

По словам Ивана Белозерцева, он попросил своих подписчиков в Twitter высказать мнение по поводу работы спортсооружений.

В понедельник на оперативном совещании заслушаю информацию об эффективности использования бассейнов, ФОКов, спортплощадок. Подведём итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Мне важно услышать объективное мнение жителей по вопросам и конструктивные предложения. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 января 2019 г.

Один из пензенцев поинтересовался, почему во дворце спорта «Рубин» так холодно. Он отметил, что из-за этого дети, приходящие на занятия, простужаются и болеют.

Губернатор подчеркнул, что «Рубин» находится на балансе города, и переадресовал вопрос к первому вице-мэру Сергею Волкову. Тот сообщил, что не владеет ситуацией.

«Надо заниматься. Торцевая стена - из стекла, надо устанавливать дополнительные батареи», - призвал Иван Белозерцев.

Он поручил администрации Пензы до 1 марта представить предложения по решению вопроса.

«И не просто «мы подумали», «мы считаем», а конкретно подготовить проектное решение. В том числе - по освещению, там темновато», - подчеркнул губернатор.

Другой пользователь соцсети написал главе региона о том, что в ФОКе «Спутник» не соблюдается график работ детских секций. По его словам, спортобъект практически отдан команде «Лагуна-УОР», а дети ждут, когда команда дотренируется. Белозерцев поручил связаться с автором жалобы, разобраться в ситуации и работать строго по графику, пишет ИА «Пенза-Пресс».