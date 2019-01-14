В Пензе утеплят дворец спорта «Рубин»

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14 января 2019, 11:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве рассказал о жалобах жителей региона, связанных с работой спортивных объектов.
По словам Ивана Белозерцева, он попросил своих подписчиков в Twitter высказать мнение по поводу работы спортсооружений.
В понедельник на оперативном совещании заслушаю информацию об эффективности использования бассейнов, ФОКов, спортплощадок. Подведём итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Мне важно услышать объективное мнение жителей по вопросам и конструктивные предложения.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 января 2019 г.
Один из пензенцев поинтересовался, почему во дворце спорта «Рубин» так холодно. Он отметил, что из-за этого дети, приходящие на занятия, простужаются и болеют.
Губернатор подчеркнул, что «Рубин» находится на балансе города, и переадресовал вопрос к первому вице-мэру Сергею Волкову. Тот сообщил, что не владеет ситуацией.
«Надо заниматься. Торцевая стена - из стекла, надо устанавливать дополнительные батареи», - призвал Иван Белозерцев.
Он поручил администрации Пензы до 1 марта представить предложения по решению вопроса.
«И не просто «мы подумали», «мы считаем», а конкретно подготовить проектное решение. В том числе - по освещению, там темновато», - подчеркнул губернатор.
Другой пользователь соцсети написал главе региона о том, что в ФОКе «Спутник» не соблюдается график работ детских секций. По его словам, спортобъект практически отдан команде «Лагуна-УОР», а дети ждут, когда команда дотренируется. Белозерцев поручил связаться с автором жалобы, разобраться в ситуации и работать строго по графику, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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