05 декабря 2017, 17:59Общество В Пензе утечки на тепломагистралях устранят к полуночи Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонтных работ на улице Герцена, 46.

Мэр города сообщил, что в настоящее время места утечек определены. На улице Герцена на магистрали диаметром 700 мм - две утечки, на улице Коммунистической на магистрали диаметром 400 мм - одна утечка. К полуночи все ремонтные работы должны быть завершены. Ситуация улучшилась за счет обводного переподключения части объектов, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По опыту мы уже знаем, когда есть взаимодействие всех заинтересованных служб, последствия порывов ликвидируются оперативно и качественно. В настоящее время последствия утечек устраняют девять бригад и десять единиц спецтехники. В случае необходимости любая ресурсоснабжающая организация города готова прийти на помощь. Поэтому есть уверенность, что тепло на объекты поступит в запланированные сроки – к полуночи», - сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, МЧС России сообщило о частичных прорывах на теплосетях, из-за которых в домах Ленинского и Железнодорожного района возможно понижение параметров теплоносителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По информации ПАО «Т Плюс» для устранения повреждения на тепломагистралях 5 декабря отопление отключили 170 жилых домов, в том числе - на улицах Коммунистической, Суворова, Карпинского, а также в шести школах и десяти детсадах.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_kogda_est_vzaimodeystvie_posledstviya_poryvov_likvidiruyutsya_operativno_i_kachestv/

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