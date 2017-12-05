В Пензе утечки на тепломагистралях устранят к полуночи

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2017, 17:59Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонтных работ на улице Герцена, 46.
Мэр города сообщил, что в настоящее время места утечек определены. На улице Герцена на магистрали диаметром 700 мм - две утечки, на улице Коммунистической на магистрали диаметром 400 мм - одна утечка. К полуночи все ремонтные работы должны быть завершены. Ситуация улучшилась за счет обводного переподключения части объектов, сообщает пресс-служба городской администрации.
«По опыту мы уже знаем, когда есть взаимодействие всех заинтересованных служб, последствия порывов ликвидируются оперативно и качественно. В настоящее время последствия утечек устраняют девять бригад и десять единиц спецтехники. В случае необходимости любая ресурсоснабжающая организация города готова прийти на помощь. Поэтому есть уверенность, что тепло на объекты поступит в запланированные сроки – к полуночи», - сказал Виктор Кувайцев.
Кроме того, МЧС России сообщило о частичных прорывах на теплосетях, из-за которых в домах Ленинского и Железнодорожного района возможно понижение параметров теплоносителя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По информации ПАО «Т Плюс» для устранения повреждения на тепломагистралях 5 декабря отопление отключили 170 жилых домов, в том числе - на улицах Коммунистической, Суворова, Карпинского, а также в шести школах и десяти детсадах.
05 декабря 2017, 19:53Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек
05 декабря 2017, 19:43В Пензе станет больше светофоров
05 декабря 2017, 19:39Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы
05 декабря 2017, 19:31В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне
05 декабря 2017, 19:24Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег
05 декабря 2017, 19:19Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ»
05 декабря 2017, 19:11В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании
05 декабря 2017, 19:04В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха