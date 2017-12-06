В Пензе устранили крупную коммунальную аварию

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06 декабря 2017, 13:05Общество
В Пензе состоялось заседание штаба по ликвидации последствий порывов на тепломагистралях ПАО «Т Плюс».
В ходе заседания собравшиеся обсудили ход работ по устранению прорывов и меры, которые необходимо принять для ускорения ликвидации утечек.
«Сварочные работы полностью на всех трех порывах были завершены к 20 часам 5 декабря. В 20.30 начали подавать теплоноситель в систему», - сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.
Напомним, в результате прорывов отопление отключили в 170 жилых домах, четырех школах, шести детских садах и двух больницах в Ленинском и Железнодорожном районах города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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