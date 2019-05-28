В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору

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28 мая 2019, 14:03Общество
31 мая в Пензе состоится установка мемориальной доски заслуженному мелиоратору РСФСР Крышову Ивану Митрофановичу.
Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Мероприятие (0+) состоится в 11.00 около дома №82 на улице Московской. Открытие мемориальной доски приурочено ко Дню мелиорации, в этом году его отмечают 2 июня.
Иван Митрофанович Крышов является выдающимся организатором строительства мелиорации в Пензенской области. Он – известный ученый, Заслуженный мелиоратор РСФСР, технических наук, профессор.
Мелиоратор, - это специалист по благоустройству территорию. Мелиорация - комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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