В Пензе установят мемориальную доску заслуженному мелиоратору

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Мероприятие (0+) состоится в 11.00 около дома №82 на улице Московской. Открытие мемориальной доски приурочено ко Дню мелиорации, в этом году его отмечают 2 июня.

Иван Митрофанович Крышов является выдающимся организатором строительства мелиорации в Пензенской области. Он – известный ученый, Заслуженный мелиоратор РСФСР, технических наук, профессор.

Мелиоратор, - это специалист по благоустройству территорию. Мелиорация - комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».