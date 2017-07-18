В Пензе установят дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах

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18 июля 2017, 19:26Общество
В правительстве Пензенской области прошло внеплановое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов и представителями ведомств совещание провел губернатор.
«Меня как губернатора беспокоит то, что происходит у нас на дорогах каждое утро. Готовится сводка дорожно-транспортных происшествий. Много аварий, гибнут люди, они поступают в больницы. Проблема очень большая», - сообщил Иван Белозерцев.
Губернатор, обращаясь к участникам заседания, отметил, что большинство дорог до сих пор не отвечают современным стандартам безопасности. Среди недостатков он обратил внимание на отсутствие отбойников и световых опор на трассах в ряде населенных пунктов.
Глава региона также распорядился установить дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах, а также разработать мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
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