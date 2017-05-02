02 мая 2017, 14:22Общество В Пензе установлен особый противопожарный режим В Пензе и еще в 13 муниципалитетах установлен особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить любые виды пожароопасных работ с использованием открытого огня. Установилась теплая, сухая, ветреная погода и, как следствие, - резко увеличилось количество загораний мусора и сухой травы. Одно из самых серьезных произошло в поселке Заря. Туда выехали не только сотрудники МЧС, но и представители власти.

В Пензенской области выдались огненные выходные. Почти 150 загораний сухой травы и мусора было зарегистрировано с 29 апреля по 1 мая. Одно из самых крупных произошло в Пензе в поселке Заря.



На необрабатываемом поле на площади пять гектаров загорелся сухостой. Ситуацию усугубил сильный ветер. Уже через несколько минут огонь и черные клубы дыма охватили территорию в 50 гектаров.



С возгоранием боролись пожарные силы из нескольких районов и областного центра. Причиной ЧП, по оценкам экспертов, стала человеческая безответственность.



«Очаг возник буквально за пять минут, он был быстро локализован. Он появился, с большой вероятностью, от брошенного окурка», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

В Мастиновке произошло возгорание несанкционированной свалки. Пожарным чудом удалось спасти от огня дачный массив. Наиболее сложная ситуация - в 14 муниципальных образованиях региона, в том числе - и в Пензе. Во всех населенных пунктах введен особый противопожарный режим. Решено, что он будет действовать в течение месяца. На этот период костры разводить строго запрещено.

«За нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, напоминаю: предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических - от 400 до 500 тысяч рублей», - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

К счастью, за выходные никто из людей не пострадал. Пожарная ситуация находится на контроле власти. Оперативный мониторинг ведут по данным со спутников. На сегодняшний день обнаружено 17 термоточек, три из них подтвердились как возгорания.



«Не обязательно связывать свой отдых на природе с разведением огня. Надо помнить о том, что любую беду легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями. Надо думать и о себе, и о своих близких, и о будущем», - заявил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.



По прогнозам синоптиков, ближайшие выходные ожидаются дождливыми. Несмотря на это, пензенцев просят не терять бдительность и, отдыхая на природе, не забывать о правилах пожарной безопасности.

Общество

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