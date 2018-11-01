В Пензе установили памятник Валентине Гризодубовой

2 ноября - 80 лет со дня вручения первых золотых звезд героев Советского Союза девушкам-участницам рекордного скачка: в 1938 году три летчицы побили международный рекорд дальности беспосадочного перелета по маршруту «Москва-Дальний Восток».

Героический экипаж - штурман Марина Расколова, второй пилот Полина Осипенко и их командир Валентина Гризодубова. Последняя в1929-м году училась в пензенской школе летчиков-инструкторов. В ее честь возле здания ДОСААФ открыли памятник.

Впервые она узнала, что такое летать, когда ей было всего два с половиной года. Как всегда говорила сама - иного пути, кроме неба, у нее не было, да и быть не могло.

В 14 лет Валентина Гризодубова совершила свой первый самостоятельный полет на планере. Выбор, куда идти учиться, перед ней не стоял. Сначала окончила Центральный аэроклуб в родном Харькове. Затем поступила в тульскую летно-спортивную школу №1, а в 1929 году отучилась в пензенской школе летчиков-инструкторов.

В 1937-м Валентина Гризодубова установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета. В 1938 году женский экипаж под ее командованием совершил легендарный скачок: три летчицы - Расколова, Осипенко, Гризодубова побили международный рекорд дальности беспосадочного перелета по маршруту «Москва-Дальний Восток» на экспериментальном самолете «Родина». Девушки преодолели расстояние в 6 тысяч 450 километров за 26 часов 29 минут. За этот перелет ровно 80 лет назад 2 ноября 1938 году им было присвоено звание Героя Советского Союза

К этой дате в Пензе приурочили открытие памятника Валентине Гризодубовой. Он появился по инициативе Мстислава Степановича Листова, летчика-испытателя, участника боевых действий в Сирии, он занимается увековечиванием имен, связанных с авиацией и космонавтикой. Валентину Степановну знал лично, был ее правой рукой, и она была для него главным героем.

«Она спасла Сергей Павловича Королева с Колымы, когда он там сидел в 1938 году, поэтому мы обязаны ей тем, что у нас появился главный конструктор космических кораблей. Это факт, у меня есть подтверждающее это документы», - рассказал он.

Используя свою известность и знакомства в высших кругах, Валентина Гризодубова неоднократно ходатайствовала в защиту людей, пострадавших от репрессий. Во время Великой Отечественной войны она командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия и лично совершила около 200 боевых вылетов.

«Спасибо всем, кто принял участие в сохранении памяти о великом подвиге наших отцов и матерей, чтобы он оставался всегда в нашей памяти. Это нужно всем, тем более - молодежи», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Инициативная группа планирует установить подобные памятники в Санкт-Петербурге и Минске - в городах, которые в годы Великой Отечественной стали частью боевого пути полка Гризодубовой. В Пензе имя прославленной летчицы теперь будет часто звучать из уст школьников, для которых эта великая женщина станет еще одним примером силы духа, достижения целей и веры в мечту.