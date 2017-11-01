В Пензе установили опасные светофоры - горожанин

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01 ноября 2017, 17:36Общество
Пензенец беспокоится, что раскачивающиеся на ветру светофоры недостаточно закреплены и могут упасть на головы прохожих.
Об этом мужчина написал в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«Стоял на краю проезжей части в ожидании зеленого света на пешеходном переходе напротив дома №35 по улице Коммунистической. Несколько пешеходов, в том числе и я, наблюдали, как на ветру (пока не очень сильный ветер, а что будет зимой!?) раскачивался вновь установленный «воздушный» светофор около остановки «Пионерская-Коммунистическая». А ведь он закреплен прямо над головами пешеходов», - рассказал он.
По словам пензенца, таких светофоров в городе – много.
«На мой взгляд, они представляют угрозу жизни и здоровью людей. Может, все-таки нужно придумать более надежный крепеж таких конструкций? Страшно!» - поделился горожанин.
Информагенство направило поданному факту официальный запрос в горадминистрацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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