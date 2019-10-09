В Пензе установили мемориальную доску тренеру Василию Ядренцеву

Память о прославленном пензенском тренере по хоккею с шайбой Василии Ивановиче Ядренцеве теперь сохранится на долгие года. На школе №7, в которой он учился, установлена мемориальная доска. Ее открыли в торжественной обстановке. На церемонию пригласили дочь тренера.

Василий Иванович умел разглядеть в юных мальчишках звезд мирового масштаба. Среди его воспитанников - Заслуженные мастера спорта и олимпийские чемпионы: Александр Кожевников, Василий Первухин, Александр Герасимов, Александр и Владимир Голиковы. Он был не только главным тренером пензенской сборной, но и наставником молодежной сборной СССР.

«Сегодня мы сделали очень хорошее и благое дело для наших будущих поколений. Думаю, это будет местом поклонения хоккеистов нашей областной школы олимпийского резерва в знак памяти об этом великом человеке», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.