В Пензе установили инсталляцию «2018»

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15 декабря 2017, 16:03Общество
На площади Ленина в Пензе завершили установку новогодней инсталляции.
Цифры «2018» установили рядом с главной городской елкой. В вечернее время они подсвечиваются. Пензенцы уже успели оценить украшение и делятся в Сети фото с инсталляцией, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, в прошлом году арт-объект располагался на Юбилейной площади.
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