15 декабря 2017, 16:03Общество В Пензе установили инсталляцию «2018» На площади Ленина в Пензе завершили установку новогодней инсталляции.

Цифры «2018» установили рядом с главной городской елкой. В вечернее время они подсвечиваются. Пензенцы уже успели оценить украшение и делятся в Сети фото с инсталляцией, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, в прошлом году арт-объект располагался на Юбилейной площади.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/i.krasochkin, https://vk.com/resnicy_v_penze

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