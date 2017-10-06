06 октября 2017, 19:29Общество В Пензе успешно реализуется экономическая политика В Пензе состоялась встреча представителей правительства региона, федерации профсоюзов и объединения работодателей. На ней обсудили итоги трехстороннего соглашения, в числе которого - достижения в области экономической политики и успехи по охране труда. Предприятия региона, которые добились в этой сфере результатов, отметили в областном правительстве.

Заседание трехсторонней комиссии начали с приятного. Лучшие предприятия и организации области отметили благодарственными письмами губернатора. Они стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» первое место получил санаторий Колышлейского района «Хопровские зори». За здоровьем своего персонала там пристально следят. В санатории работают около 200 сотрудников, и все они каждый месяц участвуют в различных спортивных акциях.

«Организуем различные мероприятия в области сохранения здоровья сотрудников, проводим акции, посвященные Дню здоровья, спортивные соревнования, праздники», - рассказала специалист по охране труда санатория «Хопровские зори» Галина Петряшкина.

Награды получили десять предприятий в девяти номинациях. В их числе - «Ростелеком». Пензенский филиал компании был отмечен благодарностью за участие в решении социальных проблем и развитие корпоративной благотворительности.

«Конкурс проводится уже несколько лет и доказал свою востребованность. Он направлен, прежде всего, на выявление и распространения опыта российских организаций эффективно работающих и успешно решающих социальные задачи», - пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

От поздравлений перешли к обсуждению рабочих вопросов. Комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений подвела итоги совместной работы правительства региона, федерации профсоюзов и объединения работодателей. Так, Пензенская область в 2017 году попала в тройку лучших регионов ПФО по взаимодействию муниципальных образований в системах управления охраны труда.

«Последние два года в этой области делается немало, проводятся семинары, лекции для работодателей, в том числе - с участием профсоюзов и госинспекции труда, поскольку основная работа по охране труда, это, в первую очередь, - профилактика», - сказала заместитель министра труда социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

Как сообщили на заседании, в регионе успешно реализуется экономическая политика. В 2017 году выросли объемы производства, увеличилась заработная плата, улучшились финансовые показатели.

Общество

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