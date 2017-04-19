19 апреля 2017, 13:03Общество В Пензе ускорят реконструкцию «Зенита» В Пензе продолжается подготовка стадиона «Зенит» к Чемпионату мира-2018. Как сообщил вице-губернатор Валерий Савин во время совещания на объекте, реконструкция стадиона будет ускорена.

«Получено финансирование в размере 98 млн рублей. Это позволит, как и планировалось по графику, завершить обустройство футбольного поля к июлю, а капитальный ремонт административного здания – к сентябрю», - заявил вице-губернатор.

Сейчас на спортобъекте ведется устройство футбольного поля согласно международным стандартами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В пресс-центре областного правительства напомнили, что стадион станет тренировочной площадкой команд-участников, которые проведут матчи в Саранске.

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