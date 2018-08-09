В Пензе ускорят формирование участков для достройки проблемных домов

9 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал работы по сносу расселенного ветхого и аварийного жилья на улице Воровского в Заводском районе.

«В настоящее время перед администрацией города стоит задача ускорить процесс предоставления земельных участков для достройки проблемных домов по ул. 8 Марта, в мкр. Райки по ул. Пушкина – первая очередь, в селе Засечном - первая очередь»,- подчеркнул он.

Виктор Кувайцев поручил директору Департамента ЖКХ г. Пензы держать этот вопрос на постоянном контроле.

Ранее на внеочередной сессии городской Думы в бюджет города были заложены лимиты бюджетных обязательств на оплату исполнительных листов, связанных с выкупом жилых помещений в рамках программы переселения.

«Так, часть предусмотренных денежных средств направляется на выкуп жилых помещений в домах, располагающихся на территориях, которые формируются для предоставления застройщикам в целях обеспечения жильем обманутых дольщиков», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всю информация о проблеме обманутых дольщиков можно найти здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».