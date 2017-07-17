17 июля 2017, 10:31Общество В Пензе усилят работу по предотвращению трагедий на воде Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 июля на оперативном совещании в правительстве региона обратил внимание членов кабмина на необходимость усиления работы по предотвращению трагедий на воде, в частности, гибели детей.

По словам главы минспорта Григория Кабельского, в регионе благодаря спецпрограмме плаванию обучены 6500 детей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Если мы из этих 6500 детей благодаря обучению плаванию спасли жизнь хотя бы одного, это уже хорошо», - отметил губернатор.

По его словам, летом стоит усилить работу с родителями и детьми, рассказывая о правилах поведения на воде. Особое внимание глава региона поручил обратить на школьников, которые в настоящее время находятся в лагерях.

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