28 июля 2017, 12:07Общество В Пензе усилят контроль за соблюдением чистоты На заседании в правительстве Пензенской области обсудили итоги мероприятий по выявлению и устранению нарушений в сфере обращения с отходами.

«В первом полугодии 2017 года проведены 42 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе - три внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой региона», – сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Как отмечает руководитель ведомства, о значительной части нарушений сообщают граждане. Так, с начала 2017 года в минлесхоз региона поступило более 90 обращений жителей региона.

Александр Москвин призвал пензенцев сообщать о несанкционированных свалках, присылать их фотографии и адреса свалок.

«Будем рассматривать обращения в рамках своих полномочий», – заявил министр лесного хозяйства области.

«Всего в первом полугодии проведены 97 плановых рейдовых осмотров, в ходе которых выявлено 75 мест несанкционированного размещения отходов. Порядка 70% из них на данный момент ликвидированы», - сообщает пресс-служба министерства.

За выявленные нарушения составили 56 административных протоколов, наложены штрафы - 387 тысяч рублей.

В ходе заседания было предложено проработать вопросы установки контейнерных площадок, организации вывоза мусора, контроля за соблюдением чистоты и порядка при помощи современных технических средств, а также с привлечением сотрудников ГИМС, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/07/28/10494042