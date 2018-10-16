В Пензе усилят контроль за местами, где собираются несовершеннолетние

По словам начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олега Викулова, за последние пять лет в Пензе намечена тенденция к снижению подростковой преступности. Основными видами правонарушений среди молодежи являются кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Нам нужно усилить превентивные меры, организовать дополнительные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних, посещению по месту жительства подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах», – поставил задачу ответственным службам мэр Виктор Кувайцев.

Градоначальник обратил внимание, что нужно организовывать занятость детей из группы риска, чтобы они не совершали повторных правонарушений, сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».