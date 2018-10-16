16 октября 2018, 17:37Общество

В Пензе усилят контроль за местами, где собираются несовершеннолетние

В администрации города Пензы 16 октября прошло совещание, на котором обсудили подростковую преступность.

По словам начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олега Викулова, за последние пять лет в Пензе намечена тенденция к снижению подростковой преступности. Основными видами правонарушений среди молодежи являются кражи и незаконный оборот наркотиков.

«Нам нужно усилить превентивные меры, организовать дополнительные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних, посещению по месту жительства подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах», – поставил задачу ответственным службам мэр Виктор Кувайцев.

Градоначальник обратил внимание, что нужно организовывать занятость детей из группы риска, чтобы они не совершали повторных правонарушений, сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_usilit_mery_profilaktiki_prestupleniy_sredi_nesovershennoletnikh/

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