В Пензе усилят контроль за местами, где собираются несовершеннолетние

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16 октября 2018, 17:37Общество
В администрации города Пензы 16 октября прошло совещание, на котором обсудили подростковую преступность.
По словам начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олега Викулова, за последние пять лет в Пензе намечена тенденция к снижению подростковой преступности. Основными видами правонарушений среди молодежи являются кражи и незаконный оборот наркотиков.
«Нам нужно усилить превентивные меры, организовать дополнительные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних, посещению по месту жительства подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах», – поставил задачу ответственным службам мэр Виктор Кувайцев.
Градоначальник обратил внимание, что нужно организовывать занятость детей из группы риска, чтобы они не совершали повторных правонарушений, сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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