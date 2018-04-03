В Пензе за ремонт балкона на Володарского взялась управляющая компания

В редакцию телеканала «Экспресс» обратился житель Пензы, который рассказал, что на улице Володарского его сыну на голову упал кирпич. Мужчина пояснил, что внушительный кусок отвалился с основания балкона. Сейчас молодой человек находится в больнице. Врачи зафиксировали рассечение головы и наложили швы.

Сыну Юрия Обвинцева на голову упал кирпич. Причем случилось это в самом центре Пензы, на улице Володарского, когда молодой человек шел по тротуару вдоль одного из домов. Сейчас 24-летний юноша с рассечением головы лежит в клинической больнице имени Захарьина.

«Почувствовал удар по голове, как будто бутылкой, посмотрел, подумал, может сосулька, но их не было, смотрю, а под ногами камень лежит. У меня рассечение на макушке, врачи ничего особо не говорят, лежу пока. Могло и детям прилететь, другим людям, могли не выдержать физически», - рассказал пострадавший Евгений Обвинцев.

Кирпич откололся от балкона на четвертом этаже. И, похоже, за несколько дней от него отвалилось еще несколько кусков. В управляющей компании, которая обслуживает дом на пересечении Володарского и Горького, утверждают, что уже разбираются с этим.

«Договорились с жителями, обстучали балкон, чтобы обрушить треснутые элементы. Оштукатурим все, как потеплеет, проблема должна будет решиться. Можем гарантировать, что в 2018 году с дома не упадут никакие детали», - сказал генеральный директор МУП «Ленинского района» Александр Гаврилов.

Справедливости ради стоит отметить два факта: дом действительно построен давно, еще в 1932 году, но капитально его фасад ремонтировали восемь лет назад. Пострадавший пешеход и его отец в настоящий момент написали заявление в полицию и намерены обратиться в суд с претензией к управляющей компании.