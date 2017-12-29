29 декабря 2017, 16:37Общество В Пензе управляйку оштрафовали за лужи в подвале дома В подвальном помещении дома на улице Пушкина в Пензе были нарушены эпидемиологические требования.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в отношении ООО «МУП Ленинского района» было проведено административное расследование.

В результате было обнаружено, что в подвале дома №25 по улице Пушкина под седьмым и восьмым подъездом видны следы подтопления, а именно – влажный грунт и лужи. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к жилым зданиям.

По постановлению Первомайского районный суда ООО «МУП Ленинского района» признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили 10000 рублей штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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