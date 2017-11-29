В Пензе управляйка «скрыла» от ресурсников 2,5 млн руб

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29 ноября 2017, 16:37Общество
В Пензе прокуратура выявила нарушения в деятельности управления многоквартирными домами в Ленинском районе.
В результате проверки установлено, что жильцы домов, которые обслуживаются ООО «УК «Комфорт-Девелопмент», оплатили за водо-, тепло- и электроснабжение более 34 млн рублей за первое полугодие 2017-го. Однако ресурсоснабжающим организациям компания перечислила только 31, 5 млн рублей.
«По результатам проверки в отношении бывшего генерального директора общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, а также внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
По решению мирового судьи, руководителя оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Представление удовлетворено, должностное лицо управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время ресурсоснабжающим организациям перечислили более половины недостающей суммы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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