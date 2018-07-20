В Пензе управляйка отказывается от обслуживания проблемных домов

В Пензе бьют тревогу жильцы нескольких многоквартирных домов. О том, что управляющая организация в одностороннем порядке расторгает с ними договоры на обслуживание, люди написали в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Как оказалось, претензий к работе сотрудников МУПа у людей много, но остаться совсем без управляющей организации они тоже не готовы.

«Ходили, звонили, - без толку, говорят, что у вас долги, но мы все платим исправно. Уже третий месяц не приезжают», - рассказала жительница дома №22 по переулку Буровой Надежда Сазонова.

Жители нескольких многоквартирных домов по улице Чаадаева уже забыли, как выглядит управляющий или мастер обслуживающей организации. Жильцы, которые исправно платят по счетам за коммунальные услуги, недоумевают, почему ответственные лица отказываются выполнять свои прямые обязанности. Прогнившая кровля, обшарпанные стены, рядом с двухэтажками - вечная свалка, на которой плодятся грызуны и добывают пропитание бродячие собаки, до аварийных деревьев никому нет дела, а из невычищенных туалетов, которые находятся на улице, доносится неприятных запах.

«Не отказываются, что обслуживают нас, обещали приехать и откачать канализацию на той неделе, но сегодня позвонили, сказали, что будут решать наш вопрос», - сказала жительница дома №22 по переулку Буровой Надежда Сазонова.

Местные уверены, что до их проблем никому нет дела, ведь МУП отказывается от обслуживания. Об этом они узнали из уведомлений, которые на днях появились на подъездах. Жителям предлагают заключить договор с другой организацией.

«У нас есть такие люди, которые самостоятельно все поддерживают, - опиливают деревья, чистят снег, подметают, а в следующем доме живут одни старики, как они без МУПа, непонятно», - рассказала жительница дома №8 по улице Чаадаева Елена Рожнова.

Возьмется ли кто-то за управление домами - большой вопрос. К примеру, одна из двухэтажек, пристрой которой отходит от основания, признана аварийной еще в 2013 году. Снести по графику дом планируют лишь в декабре 2021-го, поэтому текущий ремонт там тоже не выполняется.

«Кое-как ходим, хорошо, детей маленьких нет, только пожилые люди. Лестница уже давно начала падать. Дом строился понарошку, как временное жилье», - сказа жительница дома №2 по улице Чаадаева.

В МУПе эти двухэтажки называют проблемными и, как говорят местные, обслуживать их просто невыгодно. От комментариев съемочной группе телеканала «Экспресс» специалисты отказались. Люди опасаются, что с поиском новой управляющей компании возникнут серьезные трудности, а это значит, что с 1 августа они останутся один на один со своими многочисленными бедами.