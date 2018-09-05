05 сентября 2018, 10:32Происшествия

В Пензе, упав с высоты, разбился подросток

В Пензе произошла трагедия – с высоты упал и разбился насмерть подросток.

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП произошло утром 4 сентября. Подросток скончался.

По имеющейся информации, трагедия произошла в многоэтажке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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