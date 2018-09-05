В Пензе, упав с высоты, разбился подросток

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2018, 10:32Происшествия
В Пензе произошла трагедия – с высоты упал и разбился насмерть подросток.
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП произошло утром 4 сентября. Подросток скончался.
По имеющейся информации, трагедия произошла в многоэтажке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 сентября 2018, 19:28Белозерцев ответил на вопросы жителей Сосновоборского района
05 сентября 2018, 19:23Пензенская «Юность» готовится к Кубку России
05 сентября 2018, 19:19В Нижнем Ломове готовятся к Спартакиаде трудовых коллективов
05 сентября 2018, 19:16Пензенский фестиваль «Улитка» пройдет на трех площадках города
05 сентября 2018, 19:09В Пензенской области сохранят существующие меры поддержки пенсионеров
05 сентября 2018, 19:06Капитаном пензенского «Дизеля» стал Александр Тарасов
05 сентября 2018, 19:02В Пензе готовятся к реализации проекта «Чистый город»
05 сентября 2018, 17:58Пензенских ребят приглашают на день рождения Толстого