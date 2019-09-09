В Пензе уничтожат партию копий кроссовок известной марки

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09 сентября 2019, 11:33Общество
Пензенский индивидуальный предприниматель приобрел контрафактную продукцию, но заработать на бренде ему не удалось.
Сотрудники полиции изъяли 23 пары кроссовок с логотипом известной спортивной фирмы. По решению Арбитражного суда, они подлежали передаче в Росимущество для утилизации.
«После вступления в законную силу решения в Белинский районный отдел судебных приставов поступила незаконная продукция, было возбуждено исполнительное производство и документы вместе с конфискатом переданы в Росимущество для уничтожения», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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