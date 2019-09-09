В Пензе уничтожат партию копий кроссовок известной марки

Пензенский индивидуальный предприниматель приобрел контрафактную продукцию, но заработать на бренде ему не удалось.

Сотрудники полиции изъяли 23 пары кроссовок с логотипом известной спортивной фирмы. По решению Арбитражного суда, они подлежали передаче в Росимущество для утилизации.

«После вступления в законную силу решения в Белинский районный отдел судебных приставов поступила незаконная продукция, было возбуждено исполнительное производство и документы вместе с конфискатом переданы в Росимущество для уничтожения», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».