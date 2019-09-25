В Пензе умер бывший председатель областного совета ветеранов

Виктора Грузденко не стало 24 сентября, об этом сообщила пресс-служба областного совета ветеранов. Прощание состоится 27 сентября с 12:00-13:00 в ритуальном зале клинической больницы № 6 по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 7.

«Глубоко скорбя о кончине Виктора Федоровича, выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о нем, его добрых делах на благо Пензенской области навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

В советское время Виктор Грузденко занимал должности второго секретаря горкома КПСС и заместителя начальника УВД пензенского облисполкома, был трехкратным кавалером советского ордена «Знак Почета».

С 1992 по 2015 годы он был председателем областного отделения российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил.

С 14 декабря 2005 года по 5 июня 2015 года занимал должность председателя областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. После выхода на пенсию Виктор Грудзенко руководил областным фондом ветеранов и региональным советом ветеранов.

Виктор Грудзенко был награжден тремя советскими орденами «Знак Почета», медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «200 лет МВД России», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» и почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», пишет ИА «Пенза-Пресс».