В Пензе умер бывший председатель областного совета ветеранов

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25 сентября 2019, 15:06Общество
На 88-году жизни скончался бывший председатель Пензенского областного Совета ветеранов Виктор Грудзенко.
Виктора Грузденко не стало 24 сентября, об этом сообщила пресс-служба областного совета ветеранов. Прощание состоится 27 сентября с 12:00-13:00 в ритуальном зале клинической больницы № 6 по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 7.
«Глубоко скорбя о кончине Виктора Федоровича, выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о нем, его добрых делах на благо Пензенской области навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.
В советское время Виктор Грузденко занимал должности второго секретаря горкома КПСС и заместителя начальника УВД пензенского облисполкома, был трехкратным кавалером советского ордена «Знак Почета».
С 1992 по 2015 годы он был председателем областного отделения российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил.
С 14 декабря 2005 года по 5 июня 2015 года занимал должность председателя областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. После выхода на пенсию Виктор Грудзенко руководил областным фондом ветеранов и региональным советом ветеранов.
Виктор Грудзенко был награжден тремя советскими орденами «Знак Почета», медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «200 лет МВД России», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» и почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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