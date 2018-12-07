В Пензе улицу Лермонтова украшают ласточками

Пензенцев в праздничные дни на улице Лермонтова будут радовать новые украшения. Там устанавливают консоли с изображением негласного символа Пензы - ласточки. Всего было изготовлено 35 фигур, которые размещают на световых опорах, расположенных вдоль дороги.

Вот уже несколько вечеров на улице Лермонтова можно застать за работой бригаду электриков. Однако приезжают они не для того, чтобы устранить какие-то неполадки в системе энергоснабжения, у них более приятная задача - украсить город в преддверии новогодних праздников. На улице Лермонтова в 2018 году рабочие установят 35 светящихся консолей с изображением ласточки. Монтаж одной конструкции занимает около получаса. Они будут светиться только в праздничные дни.

«Затем, скорее всего, их отключат. Но, хочу заметить, что эти ласточки будет видно и днем, они внутри не полы, сделаны из металла и покрашены в черный цвет», - рассказал директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Алексей Никулин.

Управлением градостроительства и архитектуры города Пензы были разработаны сразу три варианта украшений. Выбор решили остановить именно на ласточке, так как она - негласный символ города. Приглянулись светящиеся птички на улице Лермонтова и местным жителям.

Уже установлено 20 ласточек. Все работы по монтажу новогодних украшений на улице Лермонтова планируется завершить до конца недели.