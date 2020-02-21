В Пензе улицу Чаадаева ждут большие перемены

Управление капитального строительства Пензы утвердило проект реконструкции одной из самых загруженных транспортом улиц – Чаадаева. Этой городской магистралью пользуются тысячи автолюбителей и с каждым днем их число только растет.

Качество асфальтового покрытия и размер проезжей части уже не соответствуют запросам водителей. Чиновники учли их мнение – улицу ждут большие перемены.

«По улице Чаадаева планируется строительство ливневой канализации и полная реконструкция дороги. Будут меняться покрытие, тротуары, освещение и остановки. В общем, будет проведена полная реконструкция всей улицы – от Сурского моста до трассы М-5. Причем предусмотрено расширение до четырех полос», - рассказал заместитель директор департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

В ходе выполнения проекта у автолюбителей могут возникнуть сложности, связанные с преодолением отдельных участков улицы. Чтобы не осложнить в городе и без того непростую дорожную ситуацию, подрядные организации приступят к работам как только будет сдан в эксплуатацию находящийся на ремонте Бакунинский мост.