В Пензе улицу Чаадаева ждут большие перемены

23 февраля 2020, 09:22Общество
Управление капитального строительства Пензы утвердило проект реконструкции одной из самых загруженных транспортом улиц – Чаадаева. Этой городской магистралью пользуются тысячи автолюбителей и с каждым днем их число только растет.
Качество асфальтового покрытия и размер проезжей части уже не соответствуют запросам водителей. Чиновники учли их мнение – улицу ждут большие перемены.
«По улице Чаадаева планируется строительство ливневой канализации и полная реконструкция дороги. Будут меняться покрытие, тротуары, освещение и остановки. В общем, будет проведена полная реконструкция всей улицы – от Сурского моста до трассы М-5. Причем предусмотрено расширение до четырех полос», - рассказал заместитель директор департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.
В ходе выполнения проекта у автолюбителей могут возникнуть сложности, связанные с преодолением отдельных участков улицы. Чтобы не осложнить в городе и без того непростую дорожную ситуацию, подрядные организации приступят к работам как только будет сдан в эксплуатацию находящийся на ремонте Бакунинский мост.
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