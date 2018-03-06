В Пензе уличные торговцы цветами нарушили закон

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07 марта 2018, 11:02Общество
Сотрудники администрации Железнодорожного района Пензы и регионального управления Россельхознадзора провели рейд по выявлению незаконной торговли.
Как сообщает пресс-служба мэрии, были проверены улицы Герцена, Луначарского и Клары Цеткин.
За торговлю в неустановленных местах составлено два протокола, торговлю без регистрации – один, за отсутствие документов – еще шесть. Судя по фотографиям, сделанным участниками рейда, нарушители торговали цветами и очками. Работа в данном направлении будет продолжаться, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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