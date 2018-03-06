В Пензе уличные торговцы цветами нарушили закон

Как сообщает пресс-служба мэрии, были проверены улицы Герцена, Луначарского и Клары Цеткин.

За торговлю в неустановленных местах составлено два протокола, торговлю без регистрации – один, за отсутствие документов – еще шесть. Судя по фотографиям, сделанным участниками рейда, нарушители торговали цветами и очками. Работа в данном направлении будет продолжаться, пишет ИА «Пенза-Пресс».