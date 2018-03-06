07 марта 2018, 11:02Общество

В Пензе уличные торговцы цветами нарушили закон

Сотрудники администрации Железнодорожного района Пензы и регионального управления Россельхознадзора провели рейд по выявлению незаконной торговли.

Как сообщает пресс-служба мэрии, были проверены улицы Герцена, Луначарского и Клары Цеткин.

За торговлю в неустановленных местах составлено два протокола, торговлю без регистрации – один, за отсутствие документов – еще шесть. Судя по фотографиям, сделанным участниками рейда, нарушители торговали цветами и очками. Работа в данном направлении будет продолжаться, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/proverka_pokazala/

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