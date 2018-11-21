В Пензе украли иномарку с помощью эвакуатора

В Пензе завели уголовное дело по факту кражи автомобиля. Злоумышленник хотел пустить его на запчасти.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, житель села Засечное возвращался домой с работы на своем автомобиле Mitsubishi. По пути иномарка сломалась, и мужчина оставил ее около одного из рынков города. Когда он вернулся, то машины уже не было на месте.

Полицейские выяснили, что к содеянному может быть причастен 31-летний пензенец. Мужчина воспользовался услугами эвакуатора и переместил иномарку в гараж, который он арендует. Частично он уже успел разобрать машину. Сотрудникам правоохранительных органов пояснил, что намеревался использовать запчасти для своего авто.

Злоумышленник во всем признался. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».