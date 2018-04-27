В Пензе уходивший от погони пьяный водитель устроил ДТП

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27 апреля 2018, 12:34Происшествия
Пензенские сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем.
Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили подозрительного водителя 26 апреля в половине первого дня на улице Салтыкова-Щедрина, они сообщили об этом в дежурную часть. Полицейские начали преследовать автомобиль «Лада Калина», на требования остановиться мужчина не реагировал.
«Во время погони водитель грубо нарушал Правила дорожного движения, неоднократно выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате опасной езды на перекрестке улиц Калинина и Красная Горка легковушка врезалась в дорожный знак. Водитель после ДТП пытался убежать от сотрудников Госавтоинспекции. Чтобы задержать его, они вынуждены были применить физическую силу.
Впоследствии выяснилось, что «Калиной» управлял 40-летний мужчина, который был пьян. Оказалось, что он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении водителя снова возбудили дело.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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