05 октября 2017, 18:37Криминал В Пензе угонщикам отечественных машин грозит до 7 лет Четыре автомобиля за одну ночь. В Октябрьском районе Пензы полицейские задержали подозреваемых в серии угонов машин. Злоумышленники выбирали транспортные средства исключительно отечественного производства.

Дырявое крыло и помятый бампер. Кирилл Курьян рассматривает следы, которые оставили угонщики на его старенькой шестерке. Машина у молодого человека появилась не так давно, но уже успела попасть в криминальную историю. Вечером автомобилист поставил «жигули» возле подъезда своего дома, а ночью машину угнали. Сотрудники полиции обнаружили ее в соседнем дворе.

«Автомобиль уже нашли, я хотел был поблагодарить Александра - это участковый третьего отдела, который несколько часов, с самого утра до позднего обеда охранял автомобиль», - сказал потерпевший Кирилл Курьян.

В ту ночь Кирилл стал не единственным пострадавшим от действий угонщиков. Злоумышленники угнали еще три отечественных автомобиля, которые не были оборудованы сигнализацией. Преступления совершили двое молодых людей 22 и 25 лет. Оба были нетрезвыми.

«С их слов, на угнанных машинах они хотели покататься по улицам города. В итоге в трех случаях подозреваемые совершили наезд на препятствия, а в четвертый, у угнанной автомашине закончился бензин. В настоящее время все транспортные средства возвращены законным владельцам», - сообщила следователь отдела № 5 следственного управления УМВД России по Пензе Ирина Гордеева.

Свою вину злоумышленники полностью признали. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал

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