В Пензе угнавшему велосипед подростку подарили собственный

«Я рад, что сыну подарили велосипед, теперь он не возьмет чужой, а будет кататься на своем», - сказал папа мальчика Николай Акимов.

Подросток когда-то угнал чужой велосипед, за что попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. После доверительной беседы с мальчиком иерей Виктор Сторожев пообещал ему, что у того будет свой двухколесный транспорт. При этом попросил, чтобы подросток больше не шел на кражу. Подросток, в свою очередь, дал такое обещание.