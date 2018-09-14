В Пензе угнавшему велосипед подростку подарили собственный

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 сентября 2018, 18:21Общество
Представитель общественного совета при управлении МВД по Пензенской области, как и обещал, подарил совершившему правонарушение подростку велосипед.
«Я рад, что сыну подарили велосипед, теперь он не возьмет чужой, а будет кататься на своем», - сказал папа мальчика Николай Акимов.
Подросток когда-то угнал чужой велосипед, за что попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. После доверительной беседы с мальчиком иерей Виктор Сторожев пообещал ему, что у того будет свой двухколесный транспорт. При этом попросил, чтобы подросток больше не шел на кражу. Подросток, в свою очередь, дал такое обещание.
14 сентября 2018, 19:49Пензенцы недовольны изменением режима работы светофора на Окружной
14 сентября 2018, 19:47Николай Тактаров предложил проверять раз в год деятельность НКО
14 сентября 2018, 19:44В Пензе принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер года»
14 сентября 2018, 19:42В Воскресеновке сгорела баня
14 сентября 2018, 19:33В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом
14 сентября 2018, 19:29В Пензе объявлен конкурс на гранты для начинающих предприятий
14 сентября 2018, 19:26В Музей народного творчества приехали умельцы из Белинского района
14 сентября 2018, 19:21В пензенском колледже открылась специальность по управлению дронами