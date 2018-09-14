14 сентября 2018, 18:21Общество

В Пензе угнавшему велосипед подростку подарили собственный

Представитель общественного совета при управлении МВД по Пензенской области, как и обещал, подарил совершившему правонарушение подростку велосипед.

«Я рад, что сыну подарили велосипед, теперь он не возьмет чужой, а будет кататься на своем», - сказал папа мальчика Николай Акимов.

Подросток когда-то угнал чужой велосипед, за что попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. После доверительной беседы с мальчиком иерей Виктор Сторожев пообещал ему, что у того будет свой двухколесный транспорт. При этом попросил, чтобы подросток больше не шел на кражу. Подросток, в свою очередь, дал такое обещание.

Общество
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