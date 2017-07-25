В Пензе УФАС уличило МУП по очистке города в нарушении

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25 июля 2017, 14:37Общество
Пензенское УФАС выявило, что соглашение между МУП по очистке города и ООО «ЭкоПенза» нарушает антимонопольное законодательство и приводит к ограничению конкуренции на рынке.
Основанием для возбуждения дела стало обращение ООО «Экопром», которое пожаловалось на то, что МУП по очистке города создает ограничения на рынке по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Установлено, что между МУПом и ООО «ЭкоПенза» заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому названная организация выполняет работы по сортировке на городском полигоне ТБО.
По закону, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, если на объекте уже работает другая организация, имеющая лицензию на указанную деятельность», - отмечают в пресс-службе управления.
Таким образом, сообщают в пресс-службе, соглашение заключено в нарушение требований законодательства, оно создало ООО «ЭкоПенза» преимущества в хозяйственной деятельности. Другие организации вынуждены нести затраты на приобретение отходов, подлежащих обработке.
«Также УФАС было принято решение о выдаче МУП по очистке города и ООО «ЭкоПенза» предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», - добавили в управлении.
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