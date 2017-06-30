В Пензе УФАС подтвердило факт сговора между подрядчиками, ремонтирующими дороги

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30 июня 2017, 17:35Криминал
В Пензенском УФАС России рассмотрели дело по признакам картельного сговора при проведении 15 электронных аукционов на размещение государственного заказа по ремонту дорог.
Как сообщает пресс-служба пензенского УФАС России, в декабре 2016 года по результатам контроля законности закупок в Пензенской области возбудили дело в отношении трех юридических лиц.
В ходе рассмотрения дела установили, что их представители попарно участвовали в аукционах, устраняли между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели к поддержанию цен на торгах.
Всего установили 15 аукционов, в которых ответчики реализовали картельное соглашение на общую сумму 1 379 971 286 рублей.
Законом запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению, снижению или поддержанию цен на торгах.
Комиссия пензенского УФАС России признала в действиях ответчиков нарушения. Им выдали предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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