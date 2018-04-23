В Пензе удвоился штат колл-центра региональной станции «скорой помощи»

Она включает два подразделения - колл-центры по обслуживанию взрослых и детей. Специалисты принимают звонки для записи пациентов в поликлиники и для вызовов врача на дом. Звонки поступают как от жителей Пензы, так и от сельского населения, и в режиме онлайн переадресовываются конкретным медицинским учреждениям и подстанциям «скорой помощи».

После введения в эксплуатацию модернизированной диспетчерской службы количество принимающих вызовы сотрудников увеличилось почти в два раза.

Напомним, что масштабный ремонт корпуса областной станции «скорой помощи» длился почти год. На реализацию проекта было выделено более двухсот миллионов рублей.