В Пензе удвоился штат колл-центра региональной станции «скорой помощи»

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23 апреля 2018, 19:28Здоровье
Губернатор Иван Белозерцев посетил обновленный корпус пензенской областной станции скорой медицинской помощи. Там с марта работает единая региональная диспетчерская служба.
Она включает два подразделения - колл-центры по обслуживанию взрослых и детей. Специалисты принимают звонки для записи пациентов в поликлиники и для вызовов врача на дом. Звонки поступают как от жителей Пензы, так и от сельского населения, и в режиме онлайн переадресовываются конкретным медицинским учреждениям и подстанциям «скорой помощи».
После введения в эксплуатацию модернизированной диспетчерской службы количество принимающих вызовы сотрудников увеличилось почти в два раза.
Напомним, что масштабный ремонт корпуса областной станции «скорой помощи» длился почти год. На реализацию проекта было выделено более двухсот миллионов рублей.
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