В Пензе учебники и книги для детей проверили на безопасность

В центре гигиены и эпидемиологии рассказали, по каким параметрам стоит выбирать книгу для детского чтения. Так, специалисты учитывают крупность шрифта, его стиль, межбуквенный и межстрочный интервалы. А для учебников также имеет значение вес. Впрочем, проверка - часть ежегодной, регулярной работы центра совместно с прокуратурой Пензенской области. Случаи нарушений, замечают в лаборатории, единичны.

Весы, которые способны измерить сотую долю грамма, линейка и лупа с десятикратным увеличением - это набор для выбора детских книг. Специалисты областного центра гигиены и эпидемиологии показали, как они проверяют сказки на читабельность. В первую очередь, имеет значение цвет.

«Одна из книг не прошла проверку из-за шрифтового оформления. В ней была качественная и плотная бумага, но плохо напечатали текст, он трудный для визуального восприятия, кроме того, сам шрифт не подходит для детей указанного возраста», - рассказала заведующая отделением санитарного надзора Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Юлия Краснослободцева.

Это правило распространяется на книги для детей от семи до девяти лет. Также можно измерить длину строки и отступы от края, то есть размер полей. С помощью лупы - междустрочный, межбуквенный интервалы и сам шрифт, чтобы определить, проходит ли книга по нормам. Правда у самого шрифта есть дополнительные элементы, и это в санитарные порядки уже не укладывается. Для детского чтения подходит исключительно начертание с ровными штрихами, так называемый рубленый шрифт. Точно также специалисты в лабораториях проверяют книги, по которым учатся школьники. Там к контрольным показателям добавляется вес учебника. Для детей с 1 по 4 класс он не должен превышать 300 граммов.

Кроме пристальной визуальной проверки, книги проходят химический анализ. Типографская краска способна таить в себе, например, мышьяк и формальдегиды. А их у детских книг, естественно, не должно. За 2017-й и первое полугодие 2018 года лабораторно были проверены 32 печатных образца, в основном, это были учебники.

«Было пять нарушителей - три учебника, и два печатных издания. Одно пособие не прошло по весу, масса превышала допустимые нормы, два остальных не прошли по шрифтовому оформлению. Другие книги также не прошли из-за текста, он был меньше нормы, либо неправильного начертания и не предназначен для заявленной возрастной категории», - прокомментировала Юлия Краснослободцева.

Результаты проверок из областного центра гигиены и эпидемиологии поступают в региональный Роспотребнадзор. Вся работа по контролю качества того, что в будущем учебном году так часто будет находиться у детей перед глазами, ведется совместно с прокуратурой.