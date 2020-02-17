В Пензе участники зимней школы «ДомInno» защитили свои проекты

В Пензе завершила работу зимняя школа «ДомInno» в рамках региональной программы 1000-list-nick. Около 70 ребят защитили свои проекты, над которыми трудились несколько дней.

«Пикс-микс» - это изобретение, которое можно использовать как светоотражающий элемент при переходе через проезжую часть. Это проект, созданный одной из групп-участниц зимней школы «DomInno», проводимой в рамках региональной программы 1000-list-nick.

«Устройство основано на матрице и микроконтроллере. Внутри установлена батарейка, которая держит заряд два дня», - рассказал участник зимней школы «DomInno» Дмитрий Мякиньков.

Всего на суд жюри были представлены проекты в восьми дисциплинах: 3D-моделирование, программирование, дизайн, радиоэлектроника и другие. Все это время с талантливыми подростками занимались старшие наставники, сами в прошлом участники программы 1000-list-nick.

«Я начинал как инженер, просто изучал лазерные станки и 3D-принтеры. Сейчас уже два года занимаюсь собственными проектами, то есть направлением продукт-менеджмент», - сказал соорганизатор зимней школы «ДомInno» Александр Сазыкин.

Основным организатором зимней школы выступило региональное министерство промышленности и инновационной политики. По словам главы ведомства Михаила Торгашина, отбор в эту программу проходят самые талантливые, те, у кого неподдельное стремление к саморазвитию. Участие в «DomInno» и вообще в программе 1000-list-nick дает молодым людям бесценный опыт работы в команде.

«Проект ребенка еще далек от того, что можно реализовать, но сам факт, что они берутся за идею, не боятся, распределяют роли внутри своих небольших коллективов, двигаются вперед, сводится к тому, что проект получает какую-то оболочку, а это уже достижение», - отметил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Будущих новаторов и инженеров на церемонии закрытия зимней школы поощрили благодарностями и грамотами. Авторы лучших проектов, по традиции, стали обладателями путевок в летнюю школу «TeenГрад» (12+), где они будут заниматься своими проектами при больших технических возможностях.