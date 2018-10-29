В Пензе участники реалити-шоу «Культ тела» побеседуют с психологом

«Герои будут изливать ему душу, это будет серия со слезами, очень рекомендую ее посмотреть, потому что люди редко говорят правду о весе, о том, что стоит за этим, какие боли и личные драмы они испытывают. Также им предстоит пройти испытание в лесу поселка Никоново, где герои столкнутся с минным полем и пройдут полосу препятствий», - рассказал продюсер реалити-шоу «Культ тела-3. Армия» Евгений Титков.

Новые серии программы выйдут в эфир телеканала «Экспресс» на 21-й кнопке 3 ноября в 10.30 утра. Напомним, что за свои успехи участники проекта будут ежемесячно получать воинские звания. Первые итоги подведут в конце ноября. Победитель шоу получит квартиру в одном из развивающихся микрорайонов Пензы.