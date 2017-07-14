В Пензе участники летней школы «TeenГрад» собрали робота

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14 июля 2017, 19:41Образование
Летняя школа «TeenГрад» завершила свою работу. Более сотни школьников из Пензенской области, Саратова, Самары, Перми и других городов представили инновационные проекты. Лучшие запустят в мелкосерийное производство. Средства на их реализацию школьники должны получить на краудфандинговой платформе.
Механический человек — главный проект летней школы «TeenГрад». К нему приложили руку все команды смены. Зеленоглазого красавца из экологичного пластика собрали в рекордные сроки. За девять суток смастерили конструкцию, написали программные коды, отладили электронику. Теперь робот умеет повторять движения человека и даже разговаривать.
Шахматы для людей с проблемами зрения, светодиодный дорожный знак, автоматическая кормушка для рыб, корректор осанки. Инноваторы рассказывают, что в тренде проекты для узкой аудитории, которые приносят максимальную пользу. Команда школьников из Пензы и Кузнецка создала аппарат, который поможет детям развить музыкальный слух.
«В первом режиме он играет ноту, и задачей ребенка является ее подобрать, так он развивает свой музыкальный слух. Во втором режиме ear grade играет мелодию, и ребенок должен ее запомнить. Он запоминает ее либо по цветам, которые загораются на кнопках, либо на слух. Это развивает память и музыкальный слух во втором случае», - пояснил участник летней школы «TeenГрад» Сергей Митрофанов.
Для того, чтобы запустить первую партию устройства в продажу, ребятам нужно 50000 рублей. В коммерческом успехе своего проекта они уверены: себестоимость невелика, а продукт интересный.
Вполне возможно, что в будущем авторы лучших инновационных проектов летней школы «TeenГрад» получат возможность заработать дополнительные баллы при поступлении в местные вузы.
«Неплохо было бы ежегодную площадку юридически правильно оформить с тем, чтобы она имела вес и статус областной олимпиады», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
По словам организаторов, без сложностей не обошлось. Однако они уже готовятся следующим летом принять еще сотню талантливых молодых людей. Секретов не раскрывают, но обещают вместе с ребятами покорить новые вершины.
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