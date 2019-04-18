18 апреля 2019, 19:44Образование

В Пензе участники конкурса «Учитель года-2019» провели открытые уроки

Пензенским педагогам пришлось работать под пристальным взглядом жюри. Участники регионального этапа конкурса учитель года провели открытые уроки. Осложняло задачу не только присутствие судей, которые оценивали каждое слово, но и то, что преподаватели работали с незнакомыми детьми.

Александр Гудков преподает в школе восемь лет, но этот урок был для него самым тяжелым и волнительным. На конкурсе «Учитель года» (0+) он впервые. Александр познакомился с детьми в процессе занятия. Их нужно было не просто чему-то, а еще всего за несколько минут наладить взаимопонимание.

«Зависит от того, что ты даешь им на уроке. В этот раз предложил им изучить что-то новое. Дети, в основном, справлялись с заданиями», - рассказал Александр Гудков.

За ходом урока непрерывно следило жюри. Критериев оценки - десятки, и участникам было необходимо соответствовать каждому из них. Максимально конкурсанты могли получить за урок 50 баллов. Как отмечают судьи, важно не только провести занятие в соответствие с методикой, но и создать атмосферу, способствующую получению знаний.

«Учитель должен знать предмет, уверенно ориентироваться в нем. Педагог должен быть психологом, видеть каждого ребенка, давать ему шанс раскрыться. Могут минут 20 перечислять то, какими качествами учитель должен обладать, но соответствие этим требованиям - это путь к идеальному уроку», - сказала начальник управления развития общего образования министерства образования Пензы Ирина Барыкина.

В 2019 году участниками регионального этапа конкурса «Учитель года-2019» стали 11 преподавателей. Они представляют школы Пензы, Заречного, Мокшанского, Лунинского, Колышлейского и других районов области. Кроме открытых уроков, педагоги уже приняли участие в методическом семинаре, а 19 апреля их ждет мастер-класс.

«Открытый урок - это, наверное, самое сложное в конкурсе, потому что главный просмотр педагогического мастерства происходит именно на нем. Большая отдача эмоций детям, жюри и гостям. А сейчас спокойно, пришло осознание того, что все закончилось, теперь начинается подготовка к мастер-классу», - рассказал учитель географии школы им. Лермонтова села Засечного Евгений Яковлев.

Региональный этап конкурса «Учитель года-2019» завершится 19 апреля (0+). По его итогам станет известно имя педагога, который будет представлять Пензенскую область в финале всероссийского конкурса (0+).

Образование
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