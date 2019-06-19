В Пензе участились случаи взлома страниц в соцсетях - полиция

Региональное УМВД призывает жителей региона быть предельно внимательными и бдительными при общении в соцсетях. В «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Моем мире Mail.ru» и на других сайтах людям массово шлют сообщения с просьбой оказать материальную помощь. Предлоги могут быть разные – например, человек находится в тяжелой жизненной ситуации, просит деньги на организацию похорон родственника и т.д. Злоумышленники просят предоставить данные банковских карт якобы для перевода денежных средств.

Прежде чем помогать человеку, необходимо удостовериться, что с его аккаунта не сидит злоумышленник. Сотрудники полиции рекомендуют не принимать все на веру и позвонить знакомому по телефону, чтобы убедиться, что ему действительно нужна помощь.

Ранее жительница Пензы поделилась с редакцией информагентства перепиской со злоумышленником, которая вызвала у нее бурю негодования. Неизвестный под личиной знакомого сообщил о том, что ночью не стало его матери, и попросил денег в долг, чтобы организовать прощание с ней. Подробнее о том, как мошенники могут получить доступ к вашей странице и на какие ухищрения идут, чтобы залезть в чужой кошелек, можно почитать в большом материале информагентства, пишет ИА «Пенза-Пресс».