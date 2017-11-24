24 ноября 2017, 19:16Криминал Пензенских дачников просят быть бдительнее В Пензенской области, когда огородники закрывают дачный сезон, открывается сезон краж. По статистике число подобных преступлений растет именно в осенне-зимний период. Злоумышленники, промышляющие воровством на дачах, верят в собственную безнаказанность, ведь пропажу хозяева участка обнаружат только весной. Однако и здесь есть свои исключения.

Холодное время года - любимое для дачных воров. Как только хозяева покидают свои наделы, туда спешат незваные гости. Любители поживиться чужим добром не брезгуют ничем и несут все: от ржавой бочки до потертой мебели и старой посуды. В ноябре с одного дачного участка расположенного в Бессоновском районе были похищены бензопила и триммер, с другого вор украл электроинструменты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 51-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался.

«Проникал через разбитые окна. Некоторые дачи вскрывал при помощи монтировки. Собирал цветмет, провода, электроприборы и сбывал все это», - рассказал подозреваемый.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Также следствием установлена причастность жителя Бессоновского района к совершению аналогичных краж на территории Пензы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Криминал

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