В Пензе учащиеся ссузов и вузов отмечают День студента

В России отмечают Татьянин день. 25 января, по традиции, поздравления в свой адрес получают все обладательницы этого имени, а также учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, ведь у православных Святая Татьяна является покровительницей студенчества. Праздник принято отмечать в компании одногруппников, преподавателей и друзей активно и весело.

Студентам ПГУ добавила настроения по-настоящему зимняя погода. Утеплившись, все они спешили в университет, чтобы в кругу друзей отметить День российского студенчества. Дата в календаре для учащихся и преподавателей давно стала выходным. Сами студенты, часть из которых все еще не закрыла зимнюю сессию, считают, что для них праздник - не повод расслабляться, и вспоминают приметы, помогающие успешно сдают экзамены.

«Монетку в ботинок запихать. Если уронил зачетку, то нужно сначала на нее сесть, а только потом поднимать. Билет нужно брать только левой рукой. Еще обычно дома оставляю бардак, чтобы на экзамене, наоборот, было все в порядке. Можно кого-нибудь попросить тебя ругать. Также нельзя мыть голову в этот день, стричься до сдачи и ходить на все экзамены в одной одежде», - рассказала студентка ПГУ Яна Тарасова.

«Чтобы все выучить, нужно положить тетрадку под подушку, и утром весь материал будешь знать», - добавила студентка ПГУ Дарья Краснова.

Свой праздник учащиеся всегда отмечают активно: танцевальный марафон, песни, а еще подвижные игры на свежем воздухе. Всех собравшихся угощали чаем, пельменями, блинами и гречневой кашей с мясом. Не обошлось в Татьянин день и без медовухи, рецепт которой в каждом университете остается под секретом.

С праздником ребят поздравили их преподаватели. Ректор ПГУ Александр Гуляков пожелал студентам, помимо успехов в изучении наук, как следует отдохнуть.

«Хочу, чтобы ваши каникулы прошли насыщенно, и вы отдохнули, набрались сил физических, умственных и психологических», - сказал он.

Перетягивание каната, бой подушками, широкие хороводы. В Пензенском колледже архитектуры и строительства в День российского студенчества забавы - в лучших народных традициях.

«Нам предоставили полевую кухню и медовый чай, конечно же, он не алкогольный, но, как положено, в составе полезные травы», - рассказала педагог-организатор ПАСК Елена Кахун.

Особое внимание уделили обладательницам имени Татьяна. В колледже из более чем 700 учащихся их всего пять. На празднике девушкам вручили памятные подарки.