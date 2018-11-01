В Пензе учащиеся школы №66 вынуждены идти на занятия по проезжей части

Во время рейда они осмотрели, как организовано дорожное движение возле нового корпуса школы №66. Там практически нет парковочных мест, а дети зачастую вынуждены идти по проезжей части. Второй точкой стал пешеходный переход на объездной дороге в Арбекове, где не так давно сбили человека.

Заезд к новому корпусу школы №66 достаточно невелик, хотя там учатся 660 детей. А дальше находятся два медицинских учреждения. Пока участники рейда по безопасной организации дорожных объектов шли вдоль заезда, им не получилось с ходу обнаружить тротуар, они сами были вынуждены ни единожды уступить дорогу. Парадокс налицо: современная, большая школа появилась, а о безопасности и логичности организации дорожного движения возле нее никто не подумал.

«С утра возникает транспортный коллапс. Видел, как выезжала «скорая помощь», а автобус наоборот заезжал, они встретились, а дорога не такая широкая, плюс сзади родители на машинах включают маячки. Оттуда затор», - рассказал эксперт пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

В поисках тротуара, представители полиции, ОНФ и общественники обратили внимание на припаркованные в ряд автомобили. Знака, разрешающего стоянку, там нет, но и бордюр по обычным меркам не высок для тротуара. А значит, все пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

Чтобы привлечь внимание власти, родители школьников уже организовывали открытое собрание, но жалобы не дали результатов. Во время осмотра представители ОНФ заявили, что тоже подключатся к решению проблемы, и в ближайшее время запросят проектную документацию, чтоб понять, как на бумаге организовано движение возле школы.

О последствиях легкомысленного отношения к безопасности на дорогах красноречиво свидетельствует венок на Большой Арбековской улице. На прошлой неделе там задавили мужчину. По словам местных жителей, этот летальный случай - не единичный.

«В этой ситуации, наверно, можно стараться заранее предотвращаться возможные проблемы, не дожидаясь трагедии на дорогах. Здесь уже выносили предписания, случилась беда, а изменений пока никаких нет», - сказал член общественного совета при региональном УМВД Павел Прохоренков.

Главный рычаг, который используют в таких случаях в ГИБДД - предписания - требования к ответственным органам устранить опасную для здоровья людей дорожную проблему.

«В 2018 году за содержание улично-дорожного сети города, в отношении юридических лиц составлено 18 административных протоколов, должностных и организаций - 47», - прокомментировал старший государственный инспектор дорожного надзора отдела УГИБДД УМВД России по Пензе Сергей Борисов.

Впрочем, как замечают специалисты, действенность этой меры зачастую сводят на нет бюрократические проволочки, нежелание ответственных лиц устранять опасную дорожную ситуацию и банальном непонимании, как найти баланс, когда на обеих чашах весов - человеческие жизни.

Общественники и представители правоохранительных органов заявили о готовности проанализировать обе дорожные ситуации и привлечь к решению проблем городскую власть.