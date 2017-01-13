В Пензе убрали более 100 машин, мешающих чистить снег

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13 января 2017, 17:03Общество
В Пензе эвакуировали более 100 машин, припаркованных в неположенном месте.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» установили в следующих местах:
• пл. Маршала Жукова - на участке дороги от ул. Максима Горького до администрации г. Пензы;
• ул. Кураева - на участке дороги от ул. Кирова до ул. Московской по нечетной стороне;
• ул. Максима Горького - на участке дороги от ул. Кирова до ул. Урицкого;
• ул. Свердлова - на участке дороги от дома №79,а до 2-го проезда Свердлова по нечетной стороне;
• ул. Маршала Крылова - на участке дороги от ул. Чкалова до ул. Лермонтова;
• ул. Славы - на участке дороги от ул. Урицкого до ул. Кирова;
• ул. Лермонтова - на подъездной дороге к ГБУ «ППСЦ»;
• ул. Володарского - на участке дороги от Театрального проезда до ул. Пушкина;
• ул. Пушкина - на участке дороги от ул. Володарского до ул. Московской;
• ул. Кирова - на участке дороги от ул. Максима Горького до ул. Славы;
• ул. Кирова – пл. Ленина;
• ул. Суворова - на участке дороги от ТЦ «Муравейник» до ул. Урицкого;
• ул. Московская - на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Суворова.
Сейчас на проезжей части дороги в Запрудном стоят припаркованные автомобили «ГАЗель», «Валдай», «Ман» стоят, на проспекте Победы и ул. Рахманинова - два автомобиля «Вольво».
Однако на проспекте Победы водители все-таки убрали припаркованные на ул. Карпинского «ГАЗель», на проспекте Строителей «Валдай», эвакуатор «Исузу», пишет ИА «Пенза-Пресс».
«С 1 по 11 января сотрудниками отдела ГИБДД в ходе проведенных рейдов по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на улицах города 111 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку с составлением протокола об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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