13 января 2017, 17:03Общество В Пензе убрали более 100 машин, мешающих чистить снег В Пензе эвакуировали более 100 машин, припаркованных в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» установили в следующих местах:

• пл. Маршала Жукова - на участке дороги от ул. Максима Горького до администрации г. Пензы;

• ул. Кураева - на участке дороги от ул. Кирова до ул. Московской по нечетной стороне;

• ул. Максима Горького - на участке дороги от ул. Кирова до ул. Урицкого;

• ул. Свердлова - на участке дороги от дома №79,а до 2-го проезда Свердлова по нечетной стороне;

• ул. Маршала Крылова - на участке дороги от ул. Чкалова до ул. Лермонтова;

• ул. Славы - на участке дороги от ул. Урицкого до ул. Кирова;

• ул. Лермонтова - на подъездной дороге к ГБУ «ППСЦ»;

• ул. Володарского - на участке дороги от Театрального проезда до ул. Пушкина;

• ул. Пушкина - на участке дороги от ул. Володарского до ул. Московской;

• ул. Кирова - на участке дороги от ул. Максима Горького до ул. Славы;

• ул. Кирова – пл. Ленина;

• ул. Суворова - на участке дороги от ТЦ «Муравейник» до ул. Урицкого;

• ул. Московская - на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Суворова.

Сейчас на проезжей части дороги в Запрудном стоят припаркованные автомобили «ГАЗель», «Валдай», «Ман» стоят, на проспекте Победы и ул. Рахманинова - два автомобиля «Вольво».

Однако на проспекте Победы водители все-таки убрали припаркованные на ул. Карпинского «ГАЗель», на проспекте Строителей «Валдай», эвакуатор «Исузу», пишет ИА «Пенза-Пресс».

«С 1 по 11 января сотрудниками отдела ГИБДД в ходе проведенных рейдов по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств на улицах города 111 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку с составлением протокола об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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