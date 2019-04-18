В Пензе уборку улично-дорожной сети должны завершить до 20 апреля

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18 апреля 2019, 19:29Общество
К 20 апреля, в этот день в Пензе состоится общегородской субботник (0+), в областном центре должны полностью завершить уборку улично-дорожной сети. Такую задачу перед коммунальщиками поставило руководство Пензы.
Затем, с 20 числа и вплоть до майских праздников, все силы направят на вывоз мусора, собранный во время субботника. Об этом шла речь на онлайн-брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс», гостем которого стал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.
«За время проведения месячника с улично-дорожной сети города вывезено порядка 12 тысяч тонн снега, которые образовался после противогололедной обработки дорог в течение зимнего периода. Работа ведется», - рассказал Александр Утин.
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