В Пензе уборку улично-дорожной сети должны завершить до 20 апреля

К 20 апреля, в этот день в Пензе состоится общегородской субботник (0+), в областном центре должны полностью завершить уборку улично-дорожной сети. Такую задачу перед коммунальщиками поставило руководство Пензы.

Затем, с 20 числа и вплоть до майских праздников, все силы направят на вывоз мусора, собранный во время субботника. Об этом шла речь на онлайн-брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс», гостем которого стал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

«За время проведения месячника с улично-дорожной сети города вывезено порядка 12 тысяч тонн снега, которые образовался после противогололедной обработки дорог в течение зимнего периода. Работа ведется», - рассказал Александр Утин.