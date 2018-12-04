В Пензе убийца попросил прощения у брата своей жертвы

Установлено, что мужчины выпивали и поссорились, затем подрались. Гость схватился за нож, хозяин дома выхватил его и ударил 24 раза приятеля. После этого он попытался остановить льющуюся кровь и вызвал «скорую». Однако несчастный скончался на месте.

Суд пришел к выводу, что пензенцу не требовалось обороняться с помощью ножа, так как погибший был инвалидом и не мог причинить серьезный вред. Мужчина свою вину признал и попросил прощения у брата убитого, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В результате жителя Пензы осудили на восемь лет, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».