24 октября 2019, 12:16Общество

В Пензе УАЗ сбил женщину-пешехода

Автомобиль УАЗ-396202 сбил пешехода – 56-летнюю женщину. ДТП произошло в Пензе напротив многоквартирного дома.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, за рулем автомобиля был 64-летний мужчина. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.

Общество
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