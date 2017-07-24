24 июля 2017, 21:03Криминал У пензячки угнали машину, чтобы покататься У жительницы Пензы угнали машину, пока она отдыхала у водоема. Инцидент произошел в областном центре на улице Чапаева в черте городской зоны отдыха.

Ольга Гаморина оценивает ущерб, который причинил ее машине знакомый, взявший без спроса покататься отечественную легковушку. По словам девушки, неприятная автомобильная история началась с того, что ей позвонила подруга и предложила съездить отдохнуть на один из пензенских пляжей в компании двух молодых людей.

«Мы отдыхали, потом подруга попросила с ней отойти. Нас не было минуты четыре. Когда вернулись, не было ни парней, ни машины», - сказала потерпевшая Ольга Гаморина.

24-летняя автоледи поспешила обратиться за помощью в полицию. В это же время в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников Госавтоинспекции о том, что на территории Железнодорожного района произошло ДТП.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 39-летнего знакомого потерпевшей. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как автомобиль был в свободном доступе для злоумышленника, он дождался, когда владелица «ВАЗ-21108» не будет рядом, чтобы взять транспортное средство и покататься на нем, но через несколько метров, не справившись с управлением, съехал с автодороги и разбил автомобиль», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

Свою вину мужчина признал полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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